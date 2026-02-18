“Che pasticcio Mrs Peach”, il musical pugliese in scena a Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO – Sabato 21 febbraio, alle ore 20, l’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano ospiterà “Che pasticcio Mrs Peach”, il musical originale scritto e diretto da Alessandro Iacovelli e portato in scena dalla Compagnia della Lira, gruppo di giovani artisti nato a Casamassima (Bari) nel 2020. Lo spettacolo, già applaudito nei teatri di tutta Italia, approda al Festival del Teatro Popolare del Gargano dopo il successo riscosso a Fasano (Br), Polla (Sa), Gorizia e Ascoli Piceno.

Ambientato nei primi anni del Novecento a Bibury, un piccolo borgo inglese, lo spettacolo ruota attorno a una pasticceria incantata in cui ogni dolce racconta una storia. Tra magia, musica e divertimento, i protagonisti – Giammarco Volza, Eleonora Capobianco, Sara Mosca, Chiara Falagario e Serena Tomasicchio – interpretano personaggi differenti, mettendo in luce il talento eclettico della compagnia e la capacità di coinvolgere il pubblico.

Fondata a Casamassima, la Compagnia della Lira è specializzata nel teatro musicale e ha portato al successo altre produzioni, tra cui “A ritmo di un ciak” e “Dejà Vu, metti un po’ di musica tra orecchiette e moussakà”.

La performance di sabato si inserisce nella quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, che fino al 15 marzo vedrà salire sul palco dieci compagnie provenienti da sette regioni italiane: Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Negli ultimi tre anni, il Festival ha accolto quasi 10mila spettatori, con la scorsa edizione che ha registrato circa 4.000 presenze. L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale 'Ncvò Cappà 'Nsciaun, con il sostegno del Comune di Vico del Gargano, il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, e in collaborazione con Pro Loco Vico del Gargano e FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.