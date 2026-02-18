Bari, presa a martellate dopo lite per il traffico: cinque giorni di prognosi per una 24enne

BARI – Momenti di paura nel centro di Bari la sera dell’11 febbraio, quando una ragazza di 24 anni è stata aggredita da un automobilista al culmine di una lite per il traffico mentre si trovava in monopattino in viale Unità d’Italia insieme al suo compagno in bicicletta.

Secondo la ricostruzione, il conducente di una Toyota Yaris, un uomo di circa 60 anni, avrebbe iniziato a suonare insistentemente il clacson per poi inseguire la coppia. Una volta sceso dall’auto con un martello in mano, avrebbe inveito contro il ragazzo. Nel tentativo di difendere il fidanzato e chiedere spiegazioni, la 24enne è stata colpita alla nuca.

Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanza del 118. La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso del Policlinico, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di cinque giorni. Il martello utilizzato dall’aggressore non è stato ancora ritrovato. Le indagini sono in corso.