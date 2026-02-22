Formazione e cultura gastronomica, grande successo per il corso dello chef Riccardo Gazzillo e ToDiFood sul sezionamento carni a Margherita di Savoia

Si è svolto lo scorso 20 febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Aldo Moro” di Margherita di Savoia, il corso di cucina professionale dedicato al sezionamento delle carni e alle tecniche di cottura, promosso dall’ACP BAT. L’iniziativa, gratuita per gli iscritti all’associazione, ha registrato una partecipazione attenta e qualificata, confermando l’interesse crescente verso la formazione tecnica nel settore gastronomico.

A guidare l’incontro è stato lo chef Riccardo Gazzillo, che ha condotto i partecipanti in un percorso formativo articolato, unendo teoria e dimostrazioni pratiche. Durante le tre ore di attività, i presenti hanno approfondito il sezionamento della pistola di vitello, la selezione dei tagli anatomici e l’analisi delle componenti strutturali della carne — connettivo, grasso e muscolatura — elementi determinanti per la resa in cottura e la qualità del risultato finale.

Ampio spazio è stato dedicato ai metodi di cottura e agli abbinamenti gastronomici, con l’obiettivo di valorizzare ogni taglio in base alle sue caratteristiche. La sessione si è conclusa con una degustazione guidata, momento di sintesi tra conoscenza tecnica e percezione sensoriale. L’evento si è svolto con la collaborazione e la consulenza tecnica di ToDiFood, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra professionisti, imprese e istituzioni formative nel promuovere una cultura gastronomica consapevole e aggiornata.

Il corso ha rappresentato non solo un’occasione di aggiornamento professionale, ma anche un momento di confronto tra operatori del settore, studenti e appassionati, ribadendo il ruolo centrale della formazione continua per la crescita della ristorazione locale. Attraverso eventi formativi come questo, l’ACP BAT conferma il proprio ruolo di riferimento nella formazione culinaria, promuovendo competenze tecniche, sostenibilità e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali.

Il successo dell’iniziativa evidenzia l’importanza di percorsi specialistici che integrano teoria e pratica, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del settore e innalzare gli standard qualitativi della ristorazione.