Erosione delle coste alte, la Regione Puglia stanzia 26 milioni di euro per le province

BARI - Laha disposto uno stanziamento di 26 milioni di euro per interventi urgenti di contrasto all’erosione delle coste alte e rocciose, destinando le risorse alle province pugliesi e ai comuni costieri più esposti al fenomeno.

Le risorse, a valere sui fondi POR, saranno messe a disposizione dei Comuni attraverso la piattaforma nazionale ReNDiS. La misura è stata adottata con carattere di urgenza e, proprio per accelerare i tempi, la Regione ha scelto di non procedere con la pubblicazione di bandi pubblici, puntando invece su un’attività immediata di pianificazione e coprogettazione con le Province.

«Con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, abbiamo stanziato 26 milioni di euro per intervenire rapidamente sulle criticità più rilevanti lungo le nostre coste», ha spiegato il consigliere regionale Cosimo Borraccino. «L’obiettivo è individuare le priorità dei Comuni costieri e attuare azioni concrete di contrasto al fenomeno erosivo».

Secondo quanto evidenziato, gli interventi riguarderanno in particolare le coste alte e rocciose, che negli ultimi anni hanno registrato un progressivo aggravamento delle condizioni di instabilità, con ricadute sia sul piano ambientale sia su quello della sicurezza.

La Regione resta inoltre in attesa di ulteriori risorse da parte del Ministero dell’Ambiente, che consentirebbero di attivare nuovi interventi per rafforzare e proteggere il patrimonio costiero pugliese, ampliando il numero delle aree interessate dai lavori di mitigazione del rischio.