Francesca Lollobrigida domina anche nei 5.000 metri: bis d’oro a Milano-Cortina 2026

MILANO-CORTINA – Francesca Lollobrigida conferma il suo strapotere nel pattinaggio di velocità: dopo l’oro nei 3.000 metri, la campionessa azzurra conquista anche la medaglia d’oro nei 5.000 metri ai Giochi Olimpici Invernali di, regalando all’Italia il

La gara si è rivelata un duello al millesimo tra Lollobrigida e l’olandese Marijn Conijn. Sotto pressione per il grande tempo dell’avversaria, l’azzurra ha adottato una strategia impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale e accelerazione decisiva negli ultimi tre giri. La norvegese Ragne Wiklund, invece, ha perso terreno negli ultimi passaggi, consentendo all’italiana di mantenere un margine risicato ma sufficiente.

Il tempo finale di 6.46.17 ha permesso a Lollobrigida di battere Conijn per soli dieci centesimi, mentre Wiklund si è aggiudicata il bronzo a +0.17 secondi. Con questo risultato, le medaglie italiane salgono a quindici ai Giochi in corso.

La doppietta d’oro di Lollobrigida consacra la pattinatrice come regina del ghiaccio italiano e internazionale, dimostrando talento, resistenza e straordinaria capacità di gestione della gara sotto pressione.