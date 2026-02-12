Alberobello si accende con “Luci d’Artista”: Carnevale 2026 tra festa e speranza

ALBEROBELLO – Un Carnevale speciale illuminerà Alberobello quest’anno: il tema scelto per l’edizione 2026 è, ispirato alla luce come simbolo universale di speranza e rinascita. L’evento, che celebra anche l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, punta a rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Il primo appuntamento sarà venerdì 13 febbraio, dalle 17.00 alle 19.30, con il Veglioncino di Carnevale al Centro Polivalente, animato dall’associazione Isola del Sorriso con giochi, spettacoli di bolle e intrattenimento per bambini. Il momento centrale si terrà domenica 15 febbraio alle ore 15.00 in Largo Martellotta, con la sfilata dei gruppi mascherati, musica e spettacoli, animazione di Fabrizio Zaccaria e la street band Assurd Batukada, promosso dalla Basilica dei SS Cosma e Damiano insieme alle associazioni locali e alle scuole dell’infanzia.

«Il Carnevale rappresenta uno dei momenti più autentici di comunità – spiega il Sindaco Francesco De Carlo –. Con “Luci d’Artista” vogliamo trasmettere un messaggio di speranza, unità e futuro».

L’edizione 2026 conferma la volontà dell’amministrazione di promuovere eventi gratuiti e accessibili, con al centro la partecipazione dei più piccoli e la valorizzazione del territorio, tra arte, fede e divertimento.