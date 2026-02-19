Federico II torna al Castello di Trani: visita teatralizzata il 1° marzo

TRANIDomenica 1° marzo 2026, alle ore 10:00, ilospiterà un evento speciale dedicato a, il celebre "Puer Apuliae": unaa cura della compagnia. L’iniziativa si inserisce nella prima domenica del mese, giornata in cui l’ingresso ai musei e ai castelli statali è gratuito.

Tra storia e leggenda

La performance si discosta dalla classica narrazione cronologica per esplorare la complessità del sovrano, basandosi su documenti storici. I partecipanti saranno guidati attraverso i fasti della corte e le debolezze private di Federico II, approfondendo il suo rapporto con gli studiosi, i conflitti con il Papato e gli amori più celebri.

Le sale del Castello si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico vivo, offrendo un’immersione totale nella vita di un imperatore che ha segnato profondamente l’identità della Puglia.

Informazioni pratiche

Data e ora: Domenica 1° marzo 2026, ore 10:00

Luogo: Castello Svevo di Trani, Piazza Manfredi 16

Costo attività: €12 a persona

Ingresso al Castello: Gratuito (prima domenica del mese)





La prenotazione è obbligatoria per garantire la qualità dell'esperienza.



Email: infopuglia@aditusculture.com

Call center: 011 19272866





Un’occasione unica per rivivere la storia dello Stupor Mundi e scoprire le sfaccettature di uno dei più grandi sovrani del Medioevo.



