Federico II torna al Castello di Trani: visita teatralizzata il 1° marzo
TRANI – Domenica 1° marzo 2026, alle ore 10:00, il Castello Svevo di Trani ospiterà un evento speciale dedicato a Federico II di Svevia, il celebre "Puer Apuliae": una visita guidata teatralizzata a cura della compagnia “Il Teatro del Viaggio”. L’iniziativa si inserisce nella prima domenica del mese, giornata in cui l’ingresso ai musei e ai castelli statali è gratuito.
Tra storia e leggenda
La performance si discosta dalla classica narrazione cronologica per esplorare la complessità del sovrano, basandosi su documenti storici. I partecipanti saranno guidati attraverso i fasti della corte e le debolezze private di Federico II, approfondendo il suo rapporto con gli studiosi, i conflitti con il Papato e gli amori più celebri.
Le sale del Castello si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico vivo, offrendo un’immersione totale nella vita di un imperatore che ha segnato profondamente l’identità della Puglia.
Informazioni pratiche
- Data e ora: Domenica 1° marzo 2026, ore 10:00
- Luogo: Castello Svevo di Trani, Piazza Manfredi 16
- Costo attività: €12 a persona
- Ingresso al Castello: Gratuito (prima domenica del mese)
La prenotazione è obbligatoria per garantire la qualità dell’esperienza.
- Email: infopuglia@aditusculture.com
- Call center: 011 19272866
Un’occasione unica per rivivere la storia dello Stupor Mundi e scoprire le sfaccettature di uno dei più grandi sovrani del Medioevo.