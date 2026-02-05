Gallipoli: presentazione di 'Critica al mondo' di Michelle Marino alla 'Casa degli Artisti'



MARIA CRISTINA MARITATI - GALLIPOLI - Ne "La Casa degli Artisti" di Gallipoli proseguono le celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, all’accoglienza e alla creatività. - Ne "La Casa degli Artisti" di Gallipoli proseguono le celebrazioni per i vent’anni di attività dedicata all’arte, all’accoglienza e alla creatività.





Quindi il prossimo 28 febbraio 2026 alle ore 18.00, questa residenza d’artista si prepara a ospitare la presentazione del libro “Critica al mondo”, progetto letterario dell’autrice Michelle Marino, 23 anni, studentessa di Giurisprudenza e Lingue.





Attraverso una scrittura intensa e autentica, "Critica al mondo" si configura come una profonda riflessione filosofico-esistenziale sui grandi temi della vita: l’amore, la società, il tempo che scorre e la morte.





L’autrice trasforma la propria esperienza personale in uno sguardo lucido e universale sull’esistenza, invitando il lettore a interrogarsi sulle illusioni, sulle speranze e sulle contraddizioni che definiscono l’essere umano.





Durante la serata, Michelle Marino dialogherà con l’avvocato Raffaele Bono Mariano, dando vita a un confronto aperto e stimolante sui contenuti dell’opera e sul valore della scrittura come strumento di consapevolezza e critica del presente.





A presentare l’incontro sarà la Dott.ssa Domenicaisabella Bono Mariano.





L’evento sarà arricchito da un intervento musicale dell’Avv. Riccardo Monti, che accompagnerà la serata con esecuzioni dal vivo, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.





La proposta culturale proseguirà con un’importante esperienza artistica: al termine della presentazione sarà possibile visitare gratuitamente la galleria permanente dell’artista Giorgio De Cesario, artista salentino e creatore del movimento alienista.





La visita sarà guidata dalla Prof.ssa Maria Cristina Maritati, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere e del percorso artistico dell’autore.





Una serata che unisce letteratura, filosofia, musica e arte, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione, dialogo e scoperta nel cuore culturale della città di Gallipoli.





La serata è inoltre realizzata grazie anche alla cortese collaborazione dell’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva.





LA CASA DEGLI ARTISTI residenza d’artista

Via Lepanto, 1/9 (angolo via Lecce)

GALLIPOLI (LE)

Tel. 3332720348

















www.lacasadegliartisti.it

















www.giorgiodecesario.it