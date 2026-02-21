Giochi olimpici Milano-Cortina 2026: doppietta azzurra nello ski cross e medaglie in altre discipline

MilanoCortina2026

MILANO/CORTINA – Penultima giornata di gare ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con l’Italia protagonista in diverse discipline. La giornata ha visto una, conoro eargento. I due atleti avevano già impressionato nelle semifinali e hanno poi dominato la finale a quattro, regalando all’Italia un risultato senza precedenti.

Nella 50 km mass start di sci di fondo, Elia Barp e Simone Daprà non sono riusciti a salire sul podio. L’azzurro Federico Pellegrino, influenzato, non ha potuto partecipare alla gara. Nella staffetta mista di sci alpinismo, Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno chiuso al quinto posto, mentre nella mass start di biathlon Dorothea Wierer ha ottenuto il quinto posto. Nel pattinaggio di velocità, attenzione alle mass start maschile e femminile con Giovannini e Lollobrigida.

Ieri, la squadra italiana dello short track 5000 metri ha conquistato la medaglia di bronzo. Il quartetto composto da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli ha regalato all’Italia la medaglia numero 27 ai Giochi. Delusione invece per Francesca Lollobrigida, già oro nei 3000 e 5000 metri, che nei 1500 non è riuscita a centrare il podio. Niente medaglia nemmeno per Arianna Fontana, sesta nei 1500, mentre l’altra azzurra Sighel ha chiuso fuori dalle posizioni di vertice.

Sfortuna anche per Tommaso Giacomel, costretto al ritiro nella mass start maschile di Anterselva a causa di un dolore al fianco dopo il secondo poligono. Il 25enne trentino non ha subito complicazioni e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.

Con la doppietta nello ski cross e i podi nelle altre discipline, l’Italia conferma un ottimo bottino in vista della cerimonia di chiusura dei Giochi.