Christian Ugenti sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli per il nuovo Concerto Famila

BARI – Domenica 22 febbraio alle ore 18.00 Christian Ugenti sarà sul palcoscenico dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli per dirigere il nuovo, evento pensato per il giovane pubblico e per le famiglie. L’appuntamento propone un programma che spazia dalla musica classica alle colonne sonore dei grandi film.

In scaletta, tra gli altri, il Preludio festivo di Christian Ugenti (2025), brani di John Powell tratti dal film Dragon Trainer come This is Berk, Dragon Battle e Test Drive, e celebri temi di John Williams, tra cui le colonne sonore di Jurassic Park, E.T. e Star Wars (Princess Leia’s Theme, The Imperial March). Non mancheranno le musiche di Danny Elfman dalla serie animata The Simpsons, tutte orchestrate dallo stesso Ugenti.

Barese di nascita, Christian Ugenti ha studiato Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra nei Conservatori “N. Piccinni” di Bari e “N. Rota” di Monopoli, perfezionandosi con Aldo Ciccolini e Aquiles Delle Vigne. Ha iniziato giovanissimo la carriera musicale vincendo concorsi e collaborando come solista e pianista con importanti teatri, tra cui il Teatro Verdi di Salerno, al fianco del Maestro Michele Mariotti. Dal 2008 al 2019 è stato Maestro collaboratore presso la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, lavorando con grandi direttori e registi internazionali.

Dal 2012 Ugenti è anche compositore per cinema e televisione, collaborando con studi come Disney, Netflix, 20th Century Fox, Universal e Warner Bros, firmando musiche per produzioni come Encanto, Blade Runner 2049, Thor, La Casa di Carta e molte altre. Dal 2023 è compositore e direttore per l’I.C.O. della Città Metropolitana di Bari, dirigendo in prima assoluta numerose commissioni.

I Concerti Famila 2026 propongono otto appuntamenti, sei con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli e due dedicati al Coro, offrendo al giovane pubblico una prima esperienza musicale di qualità con concerti della durata di un’ora. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Gruppo Megamark e i supermercati “Famila”, che sostengono la cultura sul territorio.

I biglietti hanno un prezzo simbolico: 1 euro per i ragazzi fino a 13 anni e 5 euro per tutti gli altri spettatori. Il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto lunedì dalle 10.00 alle 14.00, dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00. Per informazioni: botteghino@fondazionepetruzzelli.it – 080.9752810.