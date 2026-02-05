GIOIA DEL COLLE - Il Comune di Gioia del Colle parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma dal 10 al 12 febbraio presso il polo fieristico Fiera Milano Rho, dopo la positiva esperienza a Evolio Expo 2026, la fiera dell’olio Evo del Mediterraneo.

La Bit, punto di riferimento per il settore turistico nazionale e internazionale, ospita ogni anno migliaia di buyer, istituzioni, viaggiatori e professionisti della filiera. Per Gioia del Colle sarà l’occasione di promuovere la storia, le bellezze e le eccellenze della città nello stand U46, allestito nel Padiglione 11.

L’edizione 2026 prevede un ricco programma di eventi, con incontri con operatori del settore, talk, workshop, seminari di formazione e momenti di confronto sul presente e sul futuro del turismo, spazi dedicati alla narrazione e alla condivisione di esperienze.

«La presenza di Gioia del Colle alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione del territorio – commenta il sindaco Giovanni Mastrangelo –. La Bit sarà un’importante occasione per far conoscere le tradizioni, le bellezze e le eccellenze enogastronomiche della nostra città a visitatori e buyer da tutto il mondo, e un momento di confronto e approfondimento per valorizzare il nostro patrimonio culturale, storico e artistico».

Per informazioni sulla manifestazione: Borsa Internazionale del Turismo 2026