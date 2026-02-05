Capurso, Cartellone Inverno 2026: cultura, sport e formazione da febbraio a marzo

CAPURSO – Un calendario ricco e variegato anima l’inverno a Capurso con appuntamenti culturali, educativi, ricreativi e sportivi rivolti a tutte le età. Il Comune propone eventi per bambini, ragazzi e adulti, dai laboratori sensoriali ai gruppi di lettura, dalle presentazioni di libri ai concerti dal vivo, fino a iniziative ludiche, sportive e momenti di memoria e solidarietà.

«Con questo calendario vogliamo ribadire che Capurso è una comunità viva e coesa tutto l’anno – commenta il sindaco Michele Laricchia – La cultura, la musica e i momenti di condivisione rafforzano il senso di appartenenza e invitano cittadini e visitatori a partecipare attivamente alla vita della città».

Febbraio

Il 6 febbraio si terrà “La scuola in biblioteca” per i più giovani al mattino, mentre alle 17 prenderà il via la rassegna Libri, tè e tempo per sé con Jane Austen con te a cura di APS Terrapulia. Il 10 febbraio la biblioteca ospiterà laboratori per le scuole al mattino e alle 17 un laboratorio di uncinetto aperto a tutti; la giornata si chiuderà con Ricibiamo in cucina, torneo di ricette antispreco per ragazzi, organizzato dal Comune con APS Civitas Mariae. L’11 febbraio si svolgerà l’Open Day di APS Il Pozzo dei Giochi alle ore 20. Il 13 febbraio saranno in programma laboratori e visite guidate per studenti; alle 17 un laboratorio sensoriale sul Carnevale per bambini dai 7 ai 9 anni (APS Terrapulia), mentre alle 21 la rassegna Tra le righe ospiterà uno spettacolo di comicità con il Collettivo StandUpura in collaborazione con Radio Selene. Il 14 febbraio è dedicato al Family Day e al laboratorio Shodou, armonia attraverso la scrittura, dalle 10 alle 10:30. Il 15 febbraio, alle 16 nella Villa Comunale, andrà in scena Carnevale in Piazza con musica, balli, giochi e trampolieri. Il 16 febbraio, sempre in biblioteca alle 17, si terrà Carnevale in festa, con attività per i più piccoli a cura di Capurso Open Village, APS Civitas Mariae e APS Terrapulia. Dal 17 al 25 febbraio si susseguiranno laboratori di uncinetto e attività per adulti, tra cui Parole in cerca d’autore, Silent Reading e Il Libro Parlante. Il 21 febbraio APS Il Pozzo dei Giochi proporrà Game Night, mentre il 22 febbraio la rassegna Tra le righe ospiterà Piero Dotti in Ol Blue Eyes, omaggio a Frank Sinatra. Il 24 e il 27 febbraio saranno dedicati a laboratori di lettura e scrittura (La Biblioteca va a scuola), Silent Reading e Aperitivo con l’autore con Giancarlo Visitilli.

Marzo

Il 3 marzo tornerà il laboratorio di uncinetto, mentre il 6 marzo la rassegna Libri, tè e tempo per sé presenterà Emily Dickinson con te a cura di APS Terrapulia; in serata il Collettivo StandUpura proporrà Stand Up Comedy nell’ambito della rassegna Tra le righe. L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Biblioteca Comunale ospiterà la serata commemorativa Ricordando Giorgia, per l’ottavo anniversario della scomparsa di Giorgia Russo, con l’iniziativa La forza silenziosa: papà che affrontano il dolore, a cura di APS Giorgia e i Gabbiani. Dal 10 al 28 marzo la biblioteca offrirà laboratori di lettura e scrittura, uncinetto, laboratori sensoriali e vari eventi musicali e teatrali, tra cui Game Night, Musica, arte e scrittura e Talenti in scena. Il 19 marzo si terrà Il Vernacolo Capursese, serata dedicata a storie, aneddoti e personaggi locali. Il 26 marzo ritornerà Il Libro Parlante con la presentazione di Dinastia bianconera di Raffaele De Leonardis, mentre il 31 marzo sarà possibile partecipare a Chiacchiere e libri, incontro e lettura a cura del Gruppo di lettura in collaborazione con APS Terrapulia.

Eventi ricorrenti

Durante tutto il periodo si svolgeranno laboratori di uncinetto, lettura e scrittura, mentre le Giornate della Donazione AVIS Capurso si terranno il 22 febbraio e il 29 marzo.

Il cartellone Inverno 2026 conferma Capurso come comunità attiva e partecipativa, con proposte culturali, formative e ricreative capaci di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in esperienze di crescita, socialità e condivisione.