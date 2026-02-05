Bari, finestra si frantuma in aula al liceo De Nittis: tre studenti feriti

BARI - Momenti di paura ieri mattina al liceo artistico statale De Nittis di Bari, quando una finestra di un’aula si è frantumata dopo essere stata urtata durante una lezione, causando il ferimento di tre studenti.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole. L’Unione degli Studenti di Bari ha sottolineato l’urgenza di interventi: “In queste condizioni non si studia. La sicurezza è una condizione essenziale per garantire il diritto allo studio. Non può esistere una scuola davvero accessibile e inclusiva se chi la vive ogni giorno rischia di farsi male a causa della mancata manutenzione degli edifici”.

L’associazione ha ricordato come lo Statuto delle studentesse e degli studenti riconosca il diritto a un ambiente scolastico sicuro e adeguato, chiedendo alle istituzioni di assumersi le proprie responsabilità e garantire interventi di manutenzione costante. “La sicurezza non è un privilegio, ma un diritto”, conclude il comunicato.