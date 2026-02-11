Getta per errore 20 lingottini d’oro nel cestino: salvato dai carabinieri

TORRE LAPILLO – Un uomo di 57 anni ha rischiato di perdere un tesoro del valore di 120mila euro, consistente in 20 lingottini d’oro, gettati per errore in un cestino della spazzatura.

Il giorno dopo l’accaduto, resosi conto dell’errore, l’uomo si è rivolto ai carabinieri, denunciando quanto avvenuto. Dopo le prime verifiche e la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno confermato la veridicità della vicenda.

Le ricerche si sono quindi spostate a Ugento, presso la discarica dove i rifiuti erano stati conferiti dagli autocompattatori. Grazie all’intervento dei carabinieri, la scatola di latta contenente i lingottini è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Un episodio che conferma l’efficacia del lavoro delle forze dell’ordine anche in situazioni particolarmente insolite.