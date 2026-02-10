GO! - Generazione in Orbita: 3 milioni di euro per sostenere le idee dei giovani pugliesi

BARI - Bari ospita oggi la presentazione della nuova misura di attivazione giovanile, promossa dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia in collaborazione con(Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione). All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione, l’assessore alle Politiche Giovanilie la dirigente regionale della sezione Politiche Giovanili

La misura dispone di 3 milioni di euro complessivi e consente a gruppi composti da almeno cinque giovani residenti in Puglia di proporre idee o progetti della durata di 6-12 mesi, ricevendo un contributo fino a 10.000 euro per la realizzazione. I progetti possono spaziare dalla creazione di officine di riciclo creativo, alla valorizzazione del patrimonio culturale tramite cammini narrativi, mappe interattive e racconti di comunità, fino ad azioni di street art partecipata, community radio e podcast come strumenti di espressione e inclusione. Ogni progetto sarà affiancato da servizi di accompagnamento e tutoraggio offerti dallo Staff Politiche Giovanili e da ARTI.

“GO! si inserisce nel quadro della Legge Regionale sulle Politiche Giovanili e della rete Galattica - Rete Giovani Puglia, che mette a disposizione spazi, servizi e opportunità per le giovani generazioni – spiega il presidente Decaro –. È una misura che parla di fiducia: crediamo nei nostri ragazzi, nelle loro idee e nelle relazioni che costruiscono insieme ad altri quattro co-protagonisti. Non chiediamo progetti perfetti, ma la voglia di mettersi in gioco. GO! è una mano tesa per dire: proviamoci insieme”.

L’assessore Casili aggiunge: “Questa misura valorizza il primato delle idee e offre ai giovani l’opportunità di formarsi e professionalizzarsi, sfruttando una rete già consolidata con 90 nodi di Galattica e il Servizio Civile regionale, contribuendo a contrastare l’esodo giovanile dalla Puglia”.

Secondo la dirigente Bisceglia e la direttrice Berlingerio, GO! investe sull’attivazione e la crescita personale e professionale dei giovani, promuovendo innovazione sociale e coesione territoriale, riconoscendo ai giovani un ruolo centrale nelle politiche pubbliche regionali.

Francesco Cupertino di ARTI Puglia sottolinea come la misura supporti i gruppi informali di giovani nel trasformare idee in progetti concreti, mettendo a disposizione strumenti digitali, tutor e animazione territoriale, valorizzando l’esperienza maturata in altre misure regionali per innovazione e impresa.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma regionale go.regione.puglia.it, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, e saranno valutate in ordine cronologico di arrivo.

GO! - Generazione in Orbita rappresenta così un’occasione concreta per le giovani generazioni pugliesi di dare forma alle proprie idee e contribuire attivamente allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.