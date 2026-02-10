Domani a Bari esperti di Venture Capital a confronto su investimenti e innovazione

BARI - Domani,, presso la sede dialle ore 11.00, si terrà l’incontro, organizzato dain collaborazione con(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e

L’evento riunirà alcuni dei protagonisti più influenti del panorama italiano dei Private Markets e della gestione dei patrimoni istituzionali, offrendo un’occasione unica per approfondire idee, approcci e strategie emergenti per colmare il divario tra l’Italia, e in particolare il Sud, e il resto d’Europa negli investimenti in innovazione.

I dati del primo semestre 2025 evidenziano come il Sud Italia, con appena il 6% degli investimenti complessivi, sia ancora il fanalino di coda del mercato italiano del private equity e del venture capital, sottolineando la necessità di sviluppare strumenti e infrastrutture capaci di sostenere la crescita e la competitività delle imprese meridionali.

Il programma completo dei lavori è disponibile sul sito di Confindustria Bari – BAT: link all’evento

L’incontro si propone quindi come un momento strategico di confronto tra istituzioni, investitori e operatori del settore per favorire la diffusione della cultura dell’innovazione e stimolare nuovi flussi di investimento nel territorio meridionale.