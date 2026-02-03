Grande partecipazione alla Festa della Candelora nel quartiere San Paolo

BARI - Grande festa ieri sera al, nel quartiere, in occasione della tradizionale, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità. Tantissime le persone presenti, arrivate anche da fuori città, per prendere parte alla manifestazione che segna l’ultimo giorno della tradizione cristiana dedicata all’esposizione del presepe.

L’evento è stato organizzato dal Comitato Santa Rita, che ha voluto ringraziare il presidente del Terzo Municipio, Luisa Verdoscia, insieme agli amici dell’associazione SpaccaBari e a Biagio Diana, Elisabetta D’Angelo, Tommaso Capriati, Tony Matera, Pino Potenzieri, Sabrina Pedone e Federico Abbaticchio, per il prezioso contributo alla riuscita della serata.

Nel corso della manifestazione, l’associazione culturale SpaccaBari ha donato oltre 50 souvenir, accompagnati dalla tradizionale lotteria, molto apprezzata dai partecipanti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Anna Lorusso e Margherita Pacucci per la collaborazione offerta.

Ospite d’onore della serata Donatella, protagonista del Grande Fratello, che con la sua simpatia e allegria ha regalato sorrisi e momenti di gioia a grandi e piccoli.

Momento particolarmente sentito è stato quello della benedizione delle 500 candele, officiata da padre Antonio Iannuzzi, successivamente donate a tutti i presenti, nel pieno spirito della tradizione della Candelora.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla vendita volontaria dei calendari di Santa Rita 2026, ancora disponibili. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 21 e 22 maggio, in occasione della festa in onore di Santa Rita.

Chiunque desideri sostenere le iniziative del Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo (Bari) può farlo tramite bonifico bancario:

