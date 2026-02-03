Serie C, girone C: Monopoli batte Latina 1-0, Altamura corsara a Trapani
FRANCESCO LOIACONO - Nella 24ª giornata del girone C di Serie C, il Monopoli conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro il Latina allo stadio Vito Simone Veneziani.
A decidere l’incontro è Vinciguerra, che al 1’ del secondo tempo firma il gol partita con un colpo di testa su preciso cross di Valenti. Pochi istanti dopo, al 2’ della ripresa, il Latina resta in dieci uomini per l’espulsione di Marenco, punito per un fallo da ultimo uomo su Tirelli, episodio che condiziona il prosieguo della gara.
Grazie a questo successo, il Monopoli sale al sesto posto in classifica con 37 punti, in coabitazione con il Crotone.
Colpo esterno invece per il Team Altamura, che espugna Trapani vincendo 1-0. Il gol decisivo arriva al 38’ del primo tempo, quando Curcio insacca di destro su assist di Rosafio. Nel finale, al 42’ del secondo tempo, viene annullata una rete di Kirwan per fallo dello stesso giocatore su Falasca.
Con questa vittoria, l’Altamura sale al nono posto in classifica con 30 punti, appaiata al Casarano.
Nel prossimo turno, valido per la 25ª giornata, venerdì 6 febbraio alle 20.30, il Monopoli sarà impegnato nel derby pugliese contro l’Altamura allo stadio “D’Angelo”.