Orsara di Puglia apre le porte ai fotografi: al via la residenza “Dove Tende la Luce”

ORSARA DI PUGLIA - Orsara di Puglia, il borgo dei centenari e del pane antico, diventa palcoscenico di una residenza fotografica dedicata alla scoperta dell’identità e dell’anima del paese. Dal, quattro fotografi saranno ospitati nel comune dei Monti Dauni per raccontarne la storia, la quotidianità e il paesaggio umano attraverso uno sguardo contemporaneo.

L’iniziativa, finanziata dal PNRR – Linea Borghi e promossa dal Comune di Orsara di Puglia, è aperta a fotografi professionisti e amatoriali, italiani e stranieri, a partire dai 18 anni. L’obiettivo è documentare, attraverso immagini di ritratto e reportage, l’essenza di un luogo simbolo della cultura contadina pugliese: il paese del forno a paglia più antico d’Italia, attivo da oltre 500 anni, delle cultivar rare, della longevità e di un patrimonio storico che intreccia spiritualità e tradizioni millenarie.

Durante i quattro giorni di residenza, i partecipanti selezionati vivranno un’esperienza immersiva nella vita del borgo, in un periodo – la primavera – in cui la luce e i colori trasformano il paesaggio e i volti della comunità. Particolare attenzione sarà riservata alle dinamiche intergenerazionali, al rapporto tra memoria, presente e futuro, e ai momenti di vita collettiva che animano strade, vicoli e case di Orsara.

Il progetto, dal titolo evocativo “Dove Tende la Luce – Orsara di Puglia”, è coordinato da Patrizio De Michele (Archivio Fuoco). Le fotografie realizzate e i profili degli autori saranno promossi attraverso i canali social e la comunicazione ufficiale della residenza.

La partecipazione è gratuita: vitto e alloggio saranno offerti dal Comune per tutta la durata dell’iniziativa. Per candidarsi è necessario inviare entro la mezzanotte del 3 aprile 2026 un breve curriculum, un portfolio di 10 immagini di ritratto e reportage e una lettera motivazionale (massimo 500 caratteri) agli indirizzi patriziodemichele@gmail.com e orsarainforma@gmail.com. I quattro fotografi selezionati saranno comunicati via email il 10 aprile 2026.

Al termine della residenza, 60 fotografie verranno selezionate per dare vita a due mostre fotografiche, che saranno allestite a Orsara di Puglia e aperte al pubblico nell’estate 2026, contribuendo a valorizzare il lavoro degli autori e a raccontare, attraverso le immagini, l’identità profonda del borgo.

Il bando completo è consultabile sul sito: www.visitorsaradipuglia.it.