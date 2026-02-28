Guagnano, vandalizzata la panchina in memoria di Norma Cossetto: la denuncia di Congedo (FdI)

GUAGNANO – Vandali nella notte hanno imbrattato la panchina dedicata a, inaugurata lo scorso 10 febbraio a Guagnano, commemorazione della giovane vittima delle foibe e simbolo della memoria dell’esodo giuliano-dalmata.

A commentare l’accaduto è stato Saverio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Lecce, che ha definito l’episodio un gesto vigliacco: “Nella notte, con la nebbia, è così che agiscono i vigliacchi. Negano, tentano una revisione storica e poi vorrebbero cancellare. Ma la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, il più grande orrore italiano dal dopoguerra perpetrato dai partigiani comunisti di Tito, non si cancella”.

Congedo ha inoltre invitato la politica a unire le forze nel condannare il vandalismo, sottolineando che “è uno schiaffo in faccia alle vittime delle Foibe, agli esuli del confine orientale, alle loro famiglie. Il vandalismo non è e mai sarà un argomento. Noi saremo qui, pronti a ripristinare fino all’ultimo ricordo e a darne testimonianza”.

L’episodio conferma la necessità di tutelare spazi e monumenti dedicati alla memoria storica, garantendo il rispetto verso eventi e persone che hanno segnato la storia italiana.