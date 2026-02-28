Bari, all’Istituto Panetti – Pitagora arriva la mostra “Com’eri Vestita?” contro la violenza di genere

BARI – Lunedì 2 marzo, alle 11.30, l’ospiterà l’inaugurazione della mostra itinerante, progetto espositivo dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sessuale. La rassegna trae ispirazione dall’installazione americana “What Were You Wearing?” (2013, Università dell’Arkansas) e in Puglia è promossa dall’Apscon l’associazionedi Milano, in collaborazione con ile il

La mostra rompe uno dei pregiudizi più diffusi legati agli abusi sessuali: l’idea che l’abbigliamento della vittima possa aver causato o giustificato la violenza. Attraverso la riproduzione fedele di abiti indossati da diverse donne al momento dell’aggressione – tute, jeans, magliette comuni – i visitatori possono comprendere che la violenza è slegata dall’abbigliamento e che il senso di colpa non deve gravare sulle vittime.

L’iniziativa è rivolta all’intera cittadinanza, con un’attenzione particolare agli studenti, considerati protagonisti della sensibilizzazione futura. Dal 3 al 6 marzo, gli studenti delle classi quinte parteciperanno a momenti formativi tenuti da Rosy Paparella, curatrice della mostra, e da esperti del Centro Antiviolenza di Bari.

All’inaugurazione parteciperanno Rosy Paparella, Fabiana Perosce (coordinatrice del Centro Antiviolenza), la dirigente scolastica Laura Castellana, e Rosa Franco e Alessandro Cobianchi del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS.

L’esposizione si propone come un’occasione di riflessione e di educazione all’empatia, alla consapevolezza e al rispetto dell’altro, promuovendo un messaggio chiaro: l’abito non è una colpa.