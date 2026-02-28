A Bitonto apre Studio Planelli, il Museo Visuale di Quartiere che mette al centro la comunità

BITONTO – Nel cuore del centro storico di Bitonto, nel recentemente restaurato, nasce, una nuova realtà culturale che mette al centro la comunità e le memorie del territorio. L’inaugurazione è prevista per

Il progetto, prodotto dalla Cooperativa Camera a Sud, raccoglie storie, ritratti e frammenti del presente del quartiere attraverso un approccio partecipativo con gli abitanti del centro storico. Il museo si articola in due percorsi principali.

Il primo è fotografico, a cura di Michela Frontino, fotografa e docente dell’Accademia di Belle Arti e presidente dell’Associazione OffTheArchive, che valorizza fondi fotografici e documentari. Questo percorso raccoglie ritratti realizzati in uno “studio popolare”, in cui i cittadini si prestano all’autorappresentazione, creando un dialogo poetico tra l’architettura storica e i volti contemporanei.

Il secondo percorso è diaristico, curato da Donatella Azzollini, formatasi presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, che intreccia le memorie individuali per costruire una mappa collettiva del presente.

Studio Planelli vuole essere uno spazio vivo che riconnette la comunità ai propri luoghi, celebrando l’abitare come forma di resistenza culturale, senza cristallizzare il passato.

L’iniziativa rientra nel progetto “BackStage: Imparare a leggere le trame”, volto a valorizzare il recuperato Palazzo Planelli attraverso attività socio-culturali e formative. Il progetto è finanziato da Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Storico-Artistico e Culturale 2017 “Il bene torna comune” e coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui Cooperativa Ulixes, Associazione Culturale Fatti d’Arte, FabLab Bitonto, Camera a Sud e Associazione Just Imagine.