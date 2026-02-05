I fratelli Lampugnani: da un bar di quartiere a un impero del gusto con Frizzcafé

BARI – Sei store tra Bari e provincia, cinquanta collaboratori e 3,5 milioni di euro di fatturato: è la storia di successo di Giuseppe e Marco Lampugnani, i due fratelli baresi che hanno trasformato il Frizzcafé in un marchio di riferimento per la città.

Tutto è cominciato con una telefonata nel cuore della notte: il padre, in viaggio a Verona, avvisa Giuseppe, allora 16enne, che il Frizzcafé in viale Einaudi era in vendita. Il giovane condivide la notizia con Marco e la famiglia decide di rilevare il locale, iniziando così un percorso di rebranding e innovazione che avrebbe rivoluzionato l’insegna.

Nel 2011 il settore della caffetteria non era ancora saturo e i Lampugnani hanno colto l’opportunità di trasformare un bar notturno in un punto di riferimento quotidiano per cittadini e studenti. L’apertura degli store è stata modulata in base alle esigenze dei clienti: alcune sedi rimangono aperte fino a tarda notte, altre fino a mezzanotte, con un’offerta differenziata per ciascun quartiere.

Il successo del Frizzcafé è frutto dell’unione di competenze e passioni: Marco eccelle nella gestione delle persone, mentre Giuseppe approfondisce ogni aspetto dell’impresa, dai corsi di bartending e pasticceria ai master in marketing della ristorazione e gestione aziendale. Il loro approccio ha reso Frizzcafé un caso di studio per il settore.

Oggi il gruppo conta sei sedi: la storica di Carrassi, le sedi di Poggiofranco, Torre a Mare, Monopoli, il Mercato Contadino di Coldiretti e il nuovo flagship store in Corso Vittorio Emanuele II a Bari. La produzione del laboratorio di pasticceria interno garantisce qualità e creatività in tutte le sedi, con collaborazioni selezionate, come quella con la torrefazione siciliana Moak.

Per Giuseppe, il successo dell’azienda è strettamente legato alla capacità di valorizzare il team: «Un leader deve respirare la stessa aria dei collaboratori e alimentare la passione per il lavoro». Oggi si definisce empowerment analyst, capace di individuare criticità aziendali e proporre strategie per migliorare la performance, con l’obiettivo di far star bene clienti e collaboratori.

Frizzcafé non è più solo un bar, ma un marchio che unisce qualità, innovazione e attenzione alle persone, dimostrando come la passione familiare possa diventare un modello di successo imprenditoriale.