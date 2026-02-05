Bari, al Teatro Abeliano il nuovo spettacolo del coreografo Ezio Schiavulli

Il Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa – Porta d’Oriente, diretto da Elisa Barucchieri, presenta al Teatro Abeliano di Bari la prima nazionale del nuovo spettacolo del coreografo e danzatore Ezio Schiavulli: Segnali di risonanza in scena venerdì 6 ore 21 (previsto anche un matinée per le scuole, ore 11) e sabato 7 febbraio alle 21 (Biglietti su vivaticket). Lo spettacolo arriva per la prima volta in Italia dopo il debutto francese del 30 gennaio a La Nef, Relais Culturel di Wissembourg e del 31 gennaio presso l'industria dei treni CAF di Reichshoffen, e porta in scena la teoria fisica e analitica del Butterfly Effect, affrontando lo studio dei sistemi dinamici della Teoria del Caos, incontra una ricerca coreografica modulare e dinamica unica; la pièce approfondisce il tema dei legami e delle relazioni umane, da sempre al centro delle creazioni firmate dal coreografo attivo tra italia e francia.

Lo spettacolo è ideato e firmato da Ezio Schiavulli in veste anche di danzatore accompagnato in scena da Gabriele Montaruli, Alizée Leman e Davide Lafabiana, con la collaborazione autoriale e drammaturgica di Rosalie Vaudaux, la musica di Antonello Arciuli e le luci di Malou Hacques.

Ezio Schiavulli, coreografo e danzatore riconosciuto a livello internazionale, direttore artistico della compagnia Ez3 con sede a Strasburgo e del progetto Network Internazionale Danza Puglia, vincitore del Premio Danza&Danza 2022 nella categoria autore/interprete, in questa produzione affronta la difficoltà dei sistemi complessi e la loro reazione alle influenze esterne, esplorando come questi concetti si possano applicare anche all’identità sociale e mostrando come le azioni esterne possano condizionare le trasformazioni dell’identità e le relazioni sociali.

Segnali di risonanza è strutturato come un trittico coreografico: tre gruppi sociali che reagiscono ad un evento dirompente, un assolo, un duo e un trio guidati da un invisibile filo rosso che rivela l’evoluzione fisica e psicologica dei protagonisti in seguito ad uno sconvolgimento. La musica ha un ruolo centrale nella composizione, mentre lo spazio scenico, in costante evoluzione, riflette il caos dovuto all’evento scatenante che innesca tutta la narrazione.

Lo spettacolo è il frutto di un lungo periodo di ricerca: selezionato e presentato, per la prima volta in forma di studio, agli Open Studio della NID Platform 2024 ha attraversato diversi momenti di sviluppo in Francia, Canada e Puglia.

La produzione italo francese è firmata dall’Associazione Ri.E.S.Co. - Ricerca E Sviluppo Coreografico

Associazione e dalle realtà francesi Expresso Forma e la compagnia Ez3; si avvale della coproduzione di Association des Scènes du Nord d’Alsace (la M.A.C. de Bischwiller, la Saline de Soultz-sous-Forêt, la Castine de Reichshoffen, la Nef de Wissembourg, l’Espace Rohan de Saverne, le Relais Culturel de Haguenau), ResExtensa (Porta d'Oriente - Centro Nazionale di Produzione della Danza, Bari) e con il sostegno di l’AGORA DE LA DANSE, Montréal – Canada e di AREA Mediterranea - la residenza di danza per 'Artisti nei Territori'; è inoltre sostenuta da Ministero della Cultura Francese (DRAC Grand Est), Regione Grand Est (Fr), CEA di Alsazia, Ministero della Cultura Italiano (MiC), Regione Puglia, Istituto di Cultura italiana di Strasburgo e Montréal.

Segnali di Risonanza prosegue la sua tournée tornando in scena oltralpe il 26 marzo a Bischwiller.



