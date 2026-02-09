Il Circo Bellucci torna in Salento: a Galatina di scena il nuovo spettacolo

GALATINA - Fino a lunedì 16 febbraio a Galatina, in via Soleto, farà tappa il Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, per grandi e piccini, impreziosito dalla collaborazione della famiglia di Ivan Orfei e coordinato dal tour manager Luca Perris.La carovana, che sta girando ininterrottamente il Sud Italia da oltre quattordici mesi, portando in giro magia, buon umore e performance mozzafiato. Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo emozionante, adrenalinico e coinvolgente con attrazioni, tanto divertimento e artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, da quelli più comuni a quelli esotici.Tra i protagonisti ci saranno, la famiglia Folco con numeri aerei, Mario Mietitore con la performance della ruota della morte, la famiglia D’Amico che porterà in pista i propri animali esotici.La famiglia Folco porterà in scena numeri aerei mozzafiato; Jerry Nicolai con le sue tigri bianche; il clown Diego con i suoi sketch divertenti; Mario Mietitore che sfiderà la gravità con la sua celebre “ruota della morte”; la famiglia D’Amico che incanterà con animali di grande fascino; accompagnati da giocolieri e acrobati dal coraggio vertiginoso.“Torniamo in Salento con il nostro nuovo spettacolo – ha affermato Emidio Bellucci –. A caratterizzarlo è la presenza del gruppo capitanato da Ivan Orfei che rende lo show più ricco e ancor più emozionante. Siamo certi di far divertire, emozionare e sognare anche in questa occasione”.Artista circense e domatore, questo erede della celebre dinastia Orfei è cresciuto nel mondo del circo itinerante e ha sviluppato fin da piccolo una passione profonda per l’arte circense, che ha trasformato in una carriera poliedrica come regista, produttore e coreografo. Ivan è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, creando spettacoli emozionanti e visivamente spettacolari. La sua regia è attenta al ritmo, alla scenografia e all’impatto emotivo, con numeri che spaziano dall’addestramento animale alle acrobazie, passando per coreografie teatrali ed effetti speciali.Il Circo Bellucci, premiato nei migliori festival internazionali, conferma così la sua vocazione all’avanguardia, offrendo uno spettacolo che trasforma gli applausi in un vero abbraccio collettivo. Gli spettacoli si terranno per tutti i giorni con doppia replica alle 17.30 e alle 19.30.: 3486490075