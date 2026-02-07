Il Lecce ospita l’Udinese al “Via del Mare”: sfida delicata tra salvezza e zona alta

- Il Lecce tornerà in campo domani alle ore 15 allo stadio “Via del Mare”, dove affronterà l’Udinese nella ventiquattresima giornata di Serie A. Una gara con obiettivi differenti ma altrettanto importanti: i salentini cercano punti pesanti in chiave salvezza, mentre i friulani puntano a consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica.

La formazione giallorossa arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, un passo falso che rende ancora più fondamentale conquistare un risultato positivo davanti al proprio pubblico per proseguire la corsa verso la permanenza nella massima serie. L’Udinese, invece, è reduce dal successo per 1-0 contro la Roma al “Blu Energy Stadium” e cercherà continuità per difendere l’ottavo posto.

Sul piano delle formazioni, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Camarda e Berisha. Sulle corsie esterne agiranno Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia composta da Cheddira e Banda. Assenze anche in casa friulana: l’allenatore Kosta Runjaic non potrà contare su Davis e Buksa, entrambi alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni sono previsti Zemura ed Ekkelenkamp, mentre Atta opererà da trequartista alle spalle degli attaccanti Zaniolo e Bayo.

La direzione di gara è stata affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini. L’ultimo precedente di Serie A disputato a Lecce risale al 21 febbraio 2025 e vide l’Udinese imporsi per 1-0 grazie alla rete realizzata da Lucca al 32’ del primo tempo. Una statistica che i salentini proveranno a ribaltare per rilanciare il proprio cammino in campionato.