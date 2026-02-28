Il supermodello Fabio Mancini insieme all’Asl Taranto per promuovere la bellezza della salute



TARANTO - Il 2 marzo 2026, alle ore 9:00, il Teatro Fusco di Taranto ospita l’evento straordinario "La bellezza della salute"; l’iniziativa promossa dalla ASL di Taranto, sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, rappresenta un passo significativo verso la promozione della salute tra la popolazione giovanile, in linea con il programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. - Il 2 marzo 2026, alle ore 9:00, il Teatro Fusco di Taranto ospita l’evento straordinario "La bellezza della salute"; l’iniziativa promossa dalla ASL di Taranto, sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, rappresenta un passo significativo verso la promozione della salute tra la popolazione giovanile, in linea con il programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.





Alla presenza del commissario straordinario della ASL Taranto dott. Vito Gregorio Colacicco, del direttore di dipartimento dott. Michele Conversano e del sindaco di Taranto Piero Bitetti, la manifestazione si consoliderà con un ospite d'onore d'eccezione, nuovo testimonial ufficiale del progetto, Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico della maison Giorgio Armani e della moda maschile nel mondo; Mancini non è solo un simbolo di stile, ma anche un attivo sostenitore del benessere giovanile, avendo fondato la Fabio Mancini European School Project.





Questo progetto innovativo, con oltre 200 scuole visitate, si dedica a fronteggiare il disagio psicologico tra i giovani, promuovendo la consapevolezza di sé, la gentilezza, il rispetto ed il dialogo aperto.





Durante l'evento, che si svolgerà in forma di dibattito aperto, Fabio Mancini interagirà con gli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado di Taranto e con gli operatori dei Servizi della ASL: si affronteranno temi importanti tra cui nutrizione e stili di vita sani, contrasto alle dipendenze, comportamenti a rischio, benessere mentale, affettività e sessualità.





Questo incontro rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con esperti e di ricevere strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo moderno.





L'ASL di Taranto si impegna a creare un contesto favorevole per lo sviluppo di conoscenze e abitudini sane, essenziali per una vita equilibrata e consapevole; con eventi come questo, si mira a rispondere efficacemente all'emergenza educativa e a costruire un ponte tra salute e istruzione, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni.





Saranno presenti autorità politiche e sanitarie.