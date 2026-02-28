Bari, domenica 1° marzo concerto acustico degli Acquasumarte a Storie del Vecchio Sud

BARI – Questa domenica, 1° marzo, il celebre localedi Bari ospiterà un appuntamento musicale speciale con gli, storica band pop cantautorale pugliese.

Il gruppo si esibirà in quartetto acustico: Vincenzo Aversa alla chitarra e voce, Antonio Conte al pianoforte, Francesco Todisco alla batteria e Pierfrancesco Trisolini al basso acustico. La serata offrirà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani del repertorio della band in una veste più intima e raccolta.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 in Via Buccari 120, con ingresso libero per il pubblico.

Una serata dedicata alla musica e alla tradizione cantautorale pugliese, tra sonorità acustiche e atmosfere dal sapore autentico.