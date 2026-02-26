In corso la piantumazione di 25 alberi e 300 arbusti nella nuova area parcheggio di Sant’Anna

BARI - Sono iniziate questa mattina le operazioni di piantumazione dei 25 alberi previsti all’interno della nuova area parcheggio del quartiere Sant’Anna. All’avvio dei lavori ha partecipato l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino, durante un sopralluogo sul cantiere.L’intervento, giunto alle fasi conclusive, ha permesso di riqualificare un’area comunale tra via Fratelli Prayer e via Conenna, estesa 2.315 metri quadri, trasformandola in un parcheggio adiacente agli edifici di edilizia residenziale pubblica. L’area, precedentemente incolta, accoglierà alberi Grevillea robusta a fusto alto e sempreverde, oltre a circa 300 arbusti ed essenze come Metrosideros, Teucrium ed Eremophila, selezionati per la loro resistenza all’aerosol marino.“Tra pochi giorni sarà disponibile ai cittadini una nuova area parcheggio a Sant’Anna – ha dichiarato l’assessora Perlino – che, come molte altre aree sosta, è stata progettata in chiave completamente green, ecosostenibile anche nei materiali utilizzati. Oggi abbiamo cominciato a piantumare 25 alberi sempreverdi di tre anni che contribuiranno a mitigare gli effetti della CO2 e a creare nuove zone d’ombra. A questi si aggiungeranno più di 300 arbusti ed essenze, per un intervento che, seppur piccolo, migliora l’accessibilità e la fruibilità del quartiere e favorisce la rinaturalizzazione, a Sant’Anna e in tutta la città”.I lavori sono stati finanziati con circa 345mila euro dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale - Linea di intervento 2. Il parcheggio, accessibile da via Fratelli Prayer con percorso antiorario per le auto, offrirà 45 posti auto totali, di cui 2 riservati a persone con disabilità, e 2 postazioni per la ricarica di auto elettriche. Sono previsti anche 9 stalli per cicli, motocicli e dispositivi di micromobilità. L’area sarà dotata di pubblica illuminazione, videosorveglianza e impianto di irrigazione temporizzato a goccia.“Manca davvero poco all’apertura – ha spiegato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – stiamo completando la segnaletica e la piantumazione dei 300 arbusti. Come nelle altre aree sosta, abbiamo posto grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità dell’intervento: gli stalli sono realizzati con mattoni autobloccanti posati su sabbia fine, rendendo la superficie completamente drenante. Non si tratta solo di creare posti auto, ma di sottrarre al degrado un’area abbandonata, trasformandola in uno spazio funzionale al servizio della comunità di Sant’Anna”.