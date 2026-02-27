Incendio a Casamassima: a fuoco autorimessa con veicoli e trattori
Una squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro dalle ore 6:30 e, al momento, la situazione risulta sotto controllo. Purtroppo si registra almeno un caso di intossicazione tra le persone presenti sul posto, che ha richiesto l’assistenza medica.
Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, mentre i Vigili del Fuoco continuano a monitorare l’area per prevenire eventuali riprese delle fiamme.
Tags: CRONACA