Incendio a Casamassima: a fuoco autorimessa con veicoli e trattori

CASAMASSIMA - Questa mattina, a Casamassima, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato all’interno di un’autorimessa. Le fiamme hanno coinvolto diversi veicoli, tra cui furgoni e trattori.Una squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro dalle ore 6:30 e, al momento, la situazione risulta sotto controllo. Purtroppo si registra almeno un caso di intossicazione tra le persone presenti sul posto, che ha richiesto l’assistenza medica.Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, mentre i Vigili del Fuoco continuano a monitorare l’area per prevenire eventuali riprese delle fiamme.