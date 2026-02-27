Ondata di assalti ai bancomat: colpito il postamat di Ordona
Non è ancora chiaro se il commando sia riuscito a portare via il denaro. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, incaricati di rimuovere eventuali residui di materiale esplosivo e garantire la sicurezza dell’area.
Con questo episodio, salgono a dieci, dall’inizio dell’anno, gli sportelli colpiti in tutta la Capitanata, confermando una preoccupante escalation di attacchi contro gli sportelli automatici della zona.
Tags: CRONACA LOCALE Foggia