Ondata di assalti ai bancomat: colpito il postamat di Ordona

ORDONA - Prosegue senza sosta l’ondata di assalti ai bancomat in provincia di Foggia. Nella notte, un gruppo di banditi ha preso di mira il postamat di Ordona, già obiettivo di episodi simili negli ultimi anni.Non è ancora chiaro se il commando sia riuscito a portare via il denaro. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, incaricati di rimuovere eventuali residui di materiale esplosivo e garantire la sicurezza dell’area.Con questo episodio, salgono a dieci, dall’inizio dell’anno, gli sportelli colpiti in tutta la Capitanata, confermando una preoccupante escalation di attacchi contro gli sportelli automatici della zona.