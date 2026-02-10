Incendio in palazzina a Bari, Vigili del Fuoco salvano cinque residenti

BARI - Questa mattina a Bari, in via Carulli all’altezza del civico 62, si è sviluppato un incendio al secondo piano di una palazzina, creando momenti di grande tensione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente e, grazie all’uso di un’autoscala, sono riusciti a mettere in salvo cinque persone rimaste bloccate ai piani superiori a causa del fumo che aveva reso impraticabili le scale.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. L’incendio è stato domato in pochi minuti e i successivi controlli hanno escluso danni strutturali all’edificio. Tutti gli evacuati stanno bene.