Massimo Di Cataldo celebra 30 anni di “Se adesso te ne vai” al Teatro Orfeo di Taranto

TARANTO - Sabato 14 febbraio il Teatro Orfeo di Taranto (Via Pitagora, 80) ospita il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo, evento pensato per celebrare i trent’anni dall’uscita del celebre brano che ha consacrato l’artista tra i protagonisti del Festival di Sanremo del 1996.

Il concerto propone uno spettacolo intimo ed emozionante, con un taglio narrativo: «Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent’anni di musica. Un viaggio fatto di energia condivisa, lungo tutta l’Italia», racconta Di Cataldo. La serata ripercorrerà la carriera dell’artista attraverso i suoi successi più noti, tra relazioni, amicizie e curiosi retroscena dal mondo dello spettacolo, raccontati con ironia e momenti di toccante introspezione.

Sul palco, insieme a Massimo e alla sua chitarra acustica, ci saranno Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano, supportati da un set up elettronico che arricchirà lo spettacolo con synth, vocoder e drum machine, creando atmosfere eleganti e suggestive.

Il concerto sarà anche l’occasione per ascoltare “Uno come me”, il nuovo singolo dell’artista, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre, che segna il ritorno di Di Cataldo con una canzone intensa e ricca di suggestioni. L’album “Anime” del 1996, contenente il brano storico, sarà inoltre ridistribuito in digitale e in vinile in occasione del trentennale.

La serata rientra nella stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con ITS Mobilità Academy come partner ufficiale.

Info e biglietti: 099 4533590 – 329 0779521, www.teatrorfeo.it, info@teatrorfeo.it. Biglietti online disponibili su 2Tickets e TicketOne.