Incidente a Bisceglie: un morto e un ferito in via Sant’Andrea

BISCEGLIEÈ di una vittima e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio in, in zona Dolmen, alla periferia di Bisceglie.

La vittima è Donata Cioce, che avrebbe compiuto 68 anni a giugno. Ferito il marito di 71 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria per traumi a testa e addome.

Secondo le prime informazioni, l’auto, una Ford Focus, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro un muretto a secco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, che conducono le indagini.