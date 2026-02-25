Trani, riapre dal 26 febbraio l’info point per il volontariato

TRANI - L’Info Point per il Volontariato è uno spazio pensato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola Bari-Bat per offrire informazioni e consulenze di carattere legale, fiscale, progettuale (e ogni altra pertinenza degli Enti del Terzo Settore), rivolto a volontarie e volontari, associazioni e cittadinanza.Già attivo da qualche anno, grazie alla proficua collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Trani, sarà dal 2026 rafforzato proprio grazie alla rinnovata convenzione fra l’Amministrazione e il CSV San Nicola, allo scopo di consolidare i servizi offerti al volontariato del territorio.Oltre all’Info Point sono previsti momenti di confronto per facilitare la creazione di reti locali, valorizzare le iniziative del territorio e rispondere alle richieste di chi vuole iniziare un percorso di impegno civico.Il servizio nasce dal riconoscimento della centralità della persona e dalla volontà di rafforzare le politiche sociali locali attraverso la promozione della cultura del volontariato.Lo sportello sarà attivo due giovedì al mese dalle 17:00 alle 19:00, presso Piazzetta San Francesco – Biblioteca “Giovanni Bovio”.