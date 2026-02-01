Incidente frontale sulla statale 7: cinque feriti, gravi una bambina e una donna

SAN GIORGIO IONICO – Momenti di grande apprensione lungo la, in direzione San Giorgio Ionico, dove un violentoha coinvolto due veicoli, una Renault Modus e una Lancia Musa. Nell’incidente sono rimaste ferite, tra cui una famiglia composta da mamma, papà e due bambini, e la donna alla guida della Renault.

Le condizioni dei feriti

I soccorritori hanno trasportato tutti i coinvolti in ospedale: le condizioni più critiche sono quelle della bambina a bordo della Lancia e della donna sola alla guida dell’altro veicolo, entrambe ricoverate in codice rosso. Gli altri tre membri della famiglia hanno riportato ferite meno gravi, ma comunque significative, e sono stati trasportati in codice giallo per accertamenti.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente quattro ambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Taranto, che hanno provveduto ai rilievi con il reparto Infortunistica. Il traffico sulla statale ha subito gravi rallentamenti fino al completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati.

Le dinamiche dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, la collisione sarebbe avvenuta in direzione San Giorgio Ionico, con un impatto frontale tra le due auto. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizzano perdita di controllo o invasione di corsia come fattori principali. La Polizia locale continuerà le indagini per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.

Un appello alla prudenza

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la statale 7, arteria spesso teatro di incidenti gravi. Le autorità ricordano l’importanza di rispettare i limiti di velocità e di mantenere la massima attenzione alla guida, soprattutto in presenza di famiglie e bambini.