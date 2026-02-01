Tragedia a Campo Felice: morta una donna di 36 anni durante una giornata sugli sci

L'AQUILA – Una giornata di svago sugli sci si è trasformata in tragedia venerdì 30 gennaio nel comprensorio di, dove, 36 anni, residente a Zagarolo, è deceduta improvvisamente sotto gli occhi degli amici. La Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta e disposto il, attualmente custodita presso l’obitorio del capoluogo, in attesa dell’che dovrà chiarire le cause del decesso.

Il dramma sulla neve

Secondo quanto ricostruito, il malore è sopraggiunto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, quando la giornata sugli impianti volgeva al termine. Solo poche ore prima, la giovane aveva condiviso sui propri profili social foto che la ritraevano sorridente sulla neve. Il gruppo si stava preparando a consumare un aperitivo dopo la chiusura degli impianti, quando Claudia improvvisamente si è accasciata a terra. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, le manovre di rianimazione non hanno avuto esito positivo.

Accertamenti in corso

I carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo hanno già ascoltato amici e testimoni per ricostruire con precisione gli ultimi momenti di vita della donna. Gli inquirenti stanno valutando la possibile correlazione tra il decesso e le basse temperature montane registrate durante la giornata, analizzando al contempo lo stato di salute generale della trentaseienne per verificare eventuali patologie silenti che potrebbero aver innescato la crisi fatale.

Cordoglio e sgomento

La comunità di Zagarolo, dove Claudia viveva e lavorava, è rimasta profondamente colpita dalla notizia. Gli amici presenti hanno raccontato di una giornata trascorsa in totale serenità fino al momento del crollo. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, stabilirà se si sia trattato di una tragica fatalità legata al freddo o di un problema organico imprevedibile, fornendo alla famiglia la possibilità di organizzare le esequie.