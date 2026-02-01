Fondazione Petruzzelli: al via la Stagione Concertistica 2026 con Montanari, Sternath e Helseth

BARI – È tutto pronto per l’apertura ufficiale delladella Fondazione Teatro Petruzzelli. Il palco del celebre teatro barese ospiterà mercoledì 4 febbraio alle 20.30 un concerto d’eccezione, sotto la direzione stabile del maestro, accompagnato dai solisti di fama internazionaleal pianoforte ealla tromba.

Il programma del concerto

Il concerto sarà interamente dedicato a Dmitrij Šostakovič (1906-1975) e prevede l’esecuzione del Concerto n. 1 in do minore per pianoforte, tromba e orchestra, op. 35 e della celebre Sinfonia n. 7 in Do maggiore “Leningrado”, op. 60. Un programma che unisce virtuosismo e profondità emotiva, in grado di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale intenso e memorabile.

Il direttore: Stefano Montanari

Nato a Venezia, Montanari vanta una formazione d’eccellenza in violino e pianoforte, perfezionandosi in musica da camera e da solista. Ha ricoperto ruoli di primo piano come primo violino concertatore dell’Accademia Bizantina di Ravenna, docente di violino barocco e direttore di numerosi progetti musicali europei, tra cui il Jugendspodium Incontri Musicali Dresda-Venezia.

Dal 2023 è Direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli. La sua carriera internazionale include collaborazioni con i principali teatri d’opera e orchestre del mondo, tournée in Europa e Medio Oriente e registrazioni discografiche pluripremiate, tra cui il Diapason d’Or e il MIDEM Award per la miglior produzione barocca dell’anno.

I solisti internazionali

Lukas Sternath, pianista austriaco di fama mondiale, è vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il 71° Concorso ARD di Monaco e i prestigiosi concorsi “Ferruccio Busoni” e “Schubert” di Dortmund. ECHO Rising Star e artista BBC New Generation, Sternath si è esibito nei principali teatri e sale da concerto d’Europa, Nord America e Asia.

La trombettista norvegese Tine Thing Helseth è nota per la sua carriera internazionale brillante e per essere direttore artistico del Risør Chamber Music Festival. Vincitrice del “Newcomer of the Year” agli Echo Klassik Awards, ha collaborato con orchestre come la BBC Scottish Symphony, la Royal Stockholm Philharmonic, la Sinfonica di Anversa e ha promosso progetti innovativi come il gruppo di ottoni femminile tenThing, con tournée in Europa, Stati Uniti e Cina.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono già in vendita online su VivaTicket e presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto:

Lunedì: 10.00-14.00

Martedì-sabato: 11.00-19.00

Domenica: 10.00-13.00



