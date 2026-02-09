Incidente sulla provinciale 111 tra Mola e Rutigliano: fuori pericolo il bimbo di 7 anni. Martedì i funerali di Rita Sanitate

BARI - Sono in miglioramento le condizioni del bambino di 7 anni rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. Il piccolo, ricoverato al Policlinico di Bari, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla milza: secondo i medici il decorso è positivo e si guarda con ottimismo a una completa ripresa.

Intanto la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Rita Sanitate, la 25enne di Mola che ha perso la vita nello schianto. I funerali saranno celebrati martedì mattina alle ore 10 nella chiesa madre del paese. Per la stessa giornata il sindaco Giuseppe Colonna ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino, segno della profonda partecipazione e del cordoglio che hanno colpito l’intera comunità.

Resta forte l’emozione per una tragedia che ha segnato profondamente il territorio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.