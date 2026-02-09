Addio alla contessa Patrizia De Blanck, icona della mondanità italiana e dello spettacolo



Nella notte di lunedì 9 febbraio 2026, è venuta a mancare la contessa Patrizia De Blanck, all'età di 85 anni. L'annuncio è arrivato sui social: la figlia Giada ha condiviso su Instagram un carosello di immagini che le ritrae insieme, accompagnato da un lungo e commosso messaggio. Negli ultimi mesi la contessa aveva affrontato il progredire di una malattia dolorosa e sofferta, che non le ha lasciato scampo.





Figura fuori dal comune, Patrizia De Blanck ha attraversato decenni di costume italiano portando sempre in scena se stessa: spesso sopra le righe, ma diretta, schietta, inconfondibile. Nata a Roma il 9 novembre 1940, discendente di una famiglia legata alla nobiltà veneziana e con radici cubane, ha frequentato ambienti esclusivi e personaggi celebri, trasformando il proprio vissuto in un racconto continuo nei salotti televisivi.





Il pubblico più giovane ha imparato a conoscerla soprattutto grazie ai reality show. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi con Simona Ventura, la partecipazione al Grande Fratello VIP le aveva regalato una nuova popolarità, rendendola protagonista di discussioni e momenti rimasti impressi nella memoria degli spettatori. Amava la televisione perché le permetteva di raccontarsi e di rivivere episodi della propria vita nel jet set internazionale.





Al centro della sua esistenza c’è sempre stata la figlia Giada, con cui aveva un rapporto profondissimo e con cui spesso appariva anche in televisione. “Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca”, ha scritto Giada, ricordandone il coraggio, la forza e la luce.





Nel suo messaggio, la figlia ha raccontato anche la durezza dell’ultimo periodo, vissuto lontano dai riflettori per proteggere la madre: un percorso “durissimo e doloroso”, affrontato con amore e determinazione fino all’ultimo. “Con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due: neanche la morte potrà dividerci”, ha concluso.





Con la scomparsa di Patrizia De Blanck si chiude una pagina singolare dello spettacolo e della mondanità italiana: una presenza irripetibile, capace di dividere, sorprendere e lasciare un segno indelebile nel racconto pubblico di sé e del proprio tempo.