Intelligenza artificiale e sanità: da Bari nasce HERACLES, nuova alleanza mediterranea per l’innovazione

Mettere l’Intelligenza Artificiale al servizio della salute e dell’innovazione, rafforzando la cooperazione tra università, centri di ricerca e imprese sulle due sponde del Mediterraneo. Con questo obiettivo si è ufficialmente avviato HERACLES – Healthcare Enterprises and Research Alliance for Collaboration, Learning, and Exploitation of AI-driven Solutions – progetto finanziato dal Programma Interreg NEXT MED, durante il Kick-Off Meeting dell’11 e 12 febbraio 2026 ospitato presso il Padiglione Asclepios III del Policlinico di Bari.

HERACLES, coordinato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come Partner Capofila, dispone di un budget complessivo di 2.461.000 €, finanziato per l’89% dall’Unione Europea. Il progetto coinvolge partner di Italia, Grecia, Spagna, Libano e Tunisia e punta allo sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario, promuovendo ricerca applicata, trasferimento tecnologico e coinvolgimento delle PMI.

“HERACLES rappresenta un passo fondamentale per l’area Mediterranea”, ha dichiarato il Professor Khaled Elsaadany, Project Officer del Programma Interreg NEXT MED, evidenziando l’importanza di creare una rete transnazionale capace di trasformare l’ecosistema sanitario con soluzioni AI intelligenti e reattive ai bisogni dei territori.

Durante le due giornate di Kick-Off Meeting, i partner hanno condiviso obiettivi, piano di lavoro e attività previste, valorizzando l’integrazione tra competenze cliniche, scientifiche e tecnologiche, attraverso approcci di Open Innovation e Open Research, con l’obiettivo di tradurre i risultati della ricerca in applicazioni concrete.

“Questa alleanza è il frutto di un lavoro interdisciplinare che coinvolge esperti di salute pubblica, intelligenza artificiale, economia e biotecnologia”, ha spiegato Silvio Tafuri, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Bari. “Ogni disciplina contribuisce per sviluppare soluzioni sanitarie capaci di innovare la gestione delle crisi e la medicina predittiva, rendendo i sistemi più pronti ad affrontare le emergenze.”

HERACLES rafforza così l’ecosistema dell’innovazione sanitaria nel Mediterraneo, esplorando modelli di business innovativi e quadri normativi che valorizzino i risultati della ricerca, rendendo i sistemi sanitari più efficienti, sostenibili e inclusivi.

Il Kick-Off Meeting ha anche rappresentato il primo momento di confronto operativo con il Joint Secretariat del Programma, ponendo le basi per attività di ricerca, sperimentazione, formazione e comunicazione che proseguiranno nei prossimi anni.