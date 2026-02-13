Molfetta, ordigno esplode davanti alla villa di un imprenditore: indagini in corso

MOLFETTA - Domenica scorsa un ordigno di media potenza è esploso all’esterno della villa di un imprenditore a Molfetta, lungo la strada provinciale 56 che conduce a Ruvo. Fortunatamente, l’esplosione non ha provocato feriti, ma ha causato ingenti danni materiali e il boato è stato avvertito in diverse zone della città.

L’abitazione colpita si trova nei pressi della sede operativa dell’azienda dell’imprenditore, leader nel settore edilizio. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri con la Scientifica per i rilievi e le prime indagini. Le autorità stanno inoltre esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’imprenditore, ascoltato dagli inquirenti, non ha fornito indicazioni sulle possibili motivazioni dell’attentato. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e mandanti dell’episodio, considerato di natura intimidatoria.