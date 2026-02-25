Inter eliminata dalla Champions League: il Bodø/Glimt vince anche a San Siro e vola agli ottavi

Inter fb

La cronaca di Inter–Bodø/Glimt

MILANO -I nerazzurri escono di scena dopo la sconfitta per 2-1 contro il, risultato che si aggiunge al 3-1 incassato all’andata in Norvegia nei playoff. La squadra di Knutsen conquista così gli ottavi di finale della, mentre l’deve dire addio al sogno europeo.

Avvio intraprendente dei nerazzurri: a San Siro è subito pericoloso Esposito, che di testa manda il pallone di poco sopra la traversa. Al 12’ Dimarco prova la conclusione, ma Haikin si supera alzando sopra la traversa. Chance anche per Thuram, il cui tentativo viene deviato da Gundersen.

L’Inter continua a spingere con Bastoni e ancora Dimarco, poi Frattesi sfiora il gol di testa. Occasione anche per Zielinski, che calcia fuori di poco. Il Bodø/Glimt risponde con Evjen, ma Sommer è attento e blocca. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa Dimarco tenta la via del gol su punizione, poi Bjortuft anticipa Thuram sugli sviluppi di un cross. Al 58’ arriva la svolta: errore di Akanji, Blomberg conclude trovando la parata di Sommer, ma sulla respinta Hauge è il più rapido e firma lo 0-1.

L’Inter reagisce e colpisce un palo con Akanji; sulla ribattuta Thuram non riesce a inquadrare la porta. Poco dopo i norvegesi raddoppiano con Evjen, gelando San Siro. Nel finale i nerazzurri accorciano con una rete di Bastoni, ma non basta.

Finisce 2-1: il Bodø/Glimt vola agli ottavi, l’Inter esce dalla Champions League tra rimpianti e occasioni mancate.