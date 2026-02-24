Sanremo 2026, al via la 76ª edizione: prima serata tra musica, ospiti e omaggi storici

SANREMO – Si è aperto il sipario sul, la 76ª edizione della kermesse, al, sotto la direzione artistica die con la co-conduzione fissa di. La serata è iniziata con la voce registrata die l’esibizione dicon il brano vincitore dell’edizione 2025, Balorda Nostalgia. Accanto a loro, la co-conduzione dell’attore turco

Momenti di omaggio hanno ricordato il Maestro Peppe Vessicchio, recentemente scomparso, e gli 80 anni della Repubblica Italiana, con la testimonianza dell’ultracentenaria Gianna Pratesi, elettore al referendum istituzionale del 1946.

Il super ospite della serata è stato Tiziano Ferro, che ha celebrato i 25 anni di carriera con un medley dei suoi successi Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo stadio e Xdono, concludendo con il brano tratto dal suo ultimo album, Sono un grande.

Tra le esibizioni dei 30 Big in gara, spiccano Ermal Meta con Stella Stellina, Fedez e Marco Masini con Male necessario, Levante con Sei tu, Fulminacci con Stupida fortuna, Gaia, J-Ax con Italia Starter Pack e Raf con Ora e per sempre. Durante la serata sono stati inoltre proposti siparietti comici, tra cui l’imitazione di Laura Pausini da parte di Vincenzo De Lucia, e momenti di leggerezza con interazioni tra conduttori e ospiti.

Non sono mancati dettagli curiosi e aneddoti: Tommaso Paradiso ha spiegato la fasciatura alla mano, mentre Carlo Conti e Laura Pausini hanno scherzato in spagnolo tra microfoni e abiti scenici. Il FantaSanremo ha già assegnato punti record a Ditonellapiaga, Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini, segnalando l’interesse dei fan e la partecipazione del pubblico anche attraverso il gioco.

La prima serata del Festival conferma Sanremo 2026 come un evento ricco di musica, ospiti internazionali, omaggi storici e momenti di spettacolo che anticipano quattro giorni di gare e duetti imperdibili.