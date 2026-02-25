Fondazione Gramsci di Puglia, il 10 marzo la presentazione del libro di Luca Riccardi sulla politica estera italiana

BARI - Lapromuove per martedì 10 marzo una giornata di approfondimento dedicata alle trasformazioni della politica estera italiana e al ruolo della Santa Sede tra storia e attualità. L’iniziativa è organizzata in occasione della presentazione del nuovo volume di, La via italiana. Politica estera, Santa Sede e storiografia nell’Italia contemporanea (Soveria Mannelli,, 2025).

Il libro propone una riflessione articolata sulle linee di sviluppo della politica estera italiana nel corso dell’età contemporanea, con particolare attenzione al rapporto con la Santa Sede e alle interpretazioni storiografiche che hanno accompagnato tale evoluzione.

Il programma della giornata

La giornata si articolerà in due momenti distinti.

Alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Politiche – Aula Starace (II piano, Palazzo Del Prete, Piazza C. Battisti 1), si terrà un seminario di discussione sul volume. I saluti istituzionali saranno affidati a Giuseppe Cascione, direttore del Dipartimento. Presiederà il dibattito Luciano Monzali. Interverranno Ilaria Di Benedetto, Federico Imperato, Gino Martina, Rosario Milano e Vito Saracino.

Alle ore 18.00 è in programma la presentazione pubblica del volume alla Libreria Ubik Laterza (Via Dante Alighieri 49/53). Interverranno Federico Imperato, Ilaria Lia e Vito Saracino; modera l’incontro Antonella Fiorio.

Sarà presente l’autore, che dialogherà con studiosi, studenti e pubblico sui temi centrali del volume: la politica estera italiana, il ruolo della Santa Sede e le chiavi di lettura storiografiche dell’Italia contemporanea.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.



