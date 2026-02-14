Inter-Juventus 3-2: decide Zielinski al 90’, nerazzurri a +8 sul Milan
|Inter fb
MILANO - Il Derby d’Italia sorride all’Inter, che supera la Juventus per 3-2 al termine di una sfida intensa e ricca di episodi. La squadra di Cristian Chivu conquista tre punti pesantissimi e si porta a +8 sul Milan in classifica.
Primo tempo: botta e risposta ed espulsione
Dopo appena un quarto d’ora i nerazzurri sbloccano il risultato: cross di Luis Henrique e deviazione sfortunata di Andrea Cambiaso, che infila la propria porta per l’1-0.
Il terzino bianconero si riscatta al 26’, firmando la rete dell’1-1 con un inserimento preciso. Nel finale di frazione l’Inter sfiora il nuovo vantaggio con un palo di Alessandro Bastoni.
Prima dell’intervallo episodio chiave: Pierre Kalulu viene espulso per doppia ammonizione, decisione che lascia perplessità in casa juventina per un presunto fallo giudicato inesistente.
Ripresa: emozioni fino all’ultimo
Nella ripresa Chivu inserisce Francesco Pio Esposito, che ripaga la fiducia riportando avanti l’Inter. La Juventus, pur in inferiorità numerica, reagisce e trova il 2-2 con Manuel Locatelli.
Quando la partita sembra destinata al pareggio, al 90’ arriva il colpo decisivo: Piotr Zielinski firma il definitivo 3-2 che vale i tre punti e consolida la leadership nerazzurra.
Una vittoria pesante, maturata in una gara combattuta fino all’ultimo secondo.