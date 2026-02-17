Investita sulle strisce a Barletta: 49enne in coma

BARLETTA – Grave incidente stradale nella serata di ieri in via Regina Elena, dove una donna di 49 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto la donna avrebbe sfondato il parabrezza del veicolo, riportando profonde ferite craniche. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato la 49enne all’Ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, dove è attualmente ricoverata in stato di coma.

Il conducente dell’auto si sarebbe fermato dopo l’investimento. Sull’accaduto indaga la Polizia locale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.