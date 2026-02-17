Serie C, girone C: il Casarano piega la Casertana 3-2 al “Capozza”

Casarano Calcio fb

FRANCESCO LOIACONO - Successo di carattere per il Casarano, che nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C supera 3-2 la Casertana allo stadio “Capozza”, al termine di una gara ricca di episodi e ribaltamenti di fronte.

La cronaca

L’avvio è favorevole agli ospiti: al 2’ la Casertana passa in vantaggio con Casarotto, che insacca con un tocco di destro. La reazione rossazzurra è immediata e all’8’ arriva il pareggio firmato da Grandolfo, girata di sinistro su assist di Ferrara.

Nel finale di primo tempo il Casarano sfiora il sorpasso con Mercadante (42’), mentre al 44’ è Pezzella a rendersi pericoloso su punizione per la Casertana.

Nella ripresa, all’8’, occasione clamorosa per i padroni di casa: Chiricò colpisce il palo su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Pezzella. Il vantaggio arriva comunque al 25’, quando Celiento svetta di testa su cross di Ferrara e firma il 2-1.

La Casertana non molla e al 28’ trova il 2-2 con Llano, rasoterra di destro su passaggio di Pezzella. Al 30’ Toscano sfiora il nuovo vantaggio ospite, mentre al 36’ Leonetti non riesce a concretizzare una buona occasione per il Casarano.

Il match si decide al 45’: rigore per i pugliesi per un fallo di mano di Toscano e trasformazione decisiva di Logoluso, che fissa il risultato sul definitivo 3-2.

La classifica

Con questo successo il Casarano sale al nono posto con 36 punti, appaiato all’Altamura. La Casertana resta quinta con 53 punti.

Prossimo turno

Nella ventottesima giornata del girone C, venerdì 20 febbraio alle 20.30, il Casarano sarà impegnato in trasferta contro il Cerignola allo stadio “Monterisi” in uno scontro diretto che potrebbe rimescolare le posizioni in zona playoff.