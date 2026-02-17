Travolta sulla statale 274: donna in gravi condizioni

PRESICCE-ACQUARICA – Grave incidente nella notte lungo la strada statale 274, in prossimità dello svincolo per Presicce-Acquarica, dove una donna è stata investita da un’auto mentre camminava a piedi lungo la carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento: la donna, che al momento dell’incidente non aveva documenti con sé, è stata sbalzata in una scarpata ai margini della strada.

L’automobilista si è fermato immediatamente per prestare soccorso e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto al recupero della ferita. Successivamente la donna è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per procedere all’identificazione della donna.