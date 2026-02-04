Lacarra (Pd): “Criminalizzare chi manifesta pacificamente è eversivo”

ROMA – “Le piazze non possono diventare un capro espiatorio, né gli atti violenti di pochi possono giustificare un arretramento dei diritti civili e politici”. Così l’On., deputato del Partito Democratico e componente della Commissione Giustizia, interviene sulle dichiarazioni del Ministroin merito ai fatti di Torino.

Secondo Lacarra, “Trattare il diritto al dissenso come un problema di ordine pubblico o addirittura come una ‘strategia sistematica di eversione dell’ordine democratico’ significa indebolire la democrazia e alimentare tensioni, il contrario di ciò che dovrebbe fare un Ministro della Repubblica”.

Il deputato evidenzia che “il Governo, digiuno di risultati e con record negativi in tema di sicurezza, continua a bersagliare chi manifesta pacificamente, delegittimando la partecipazione civica di milioni di persone per bene. È indispensabile punire in modo esemplare i delinquenti responsabili di aggressioni, ma è altrettanto urgente governare nel rispetto dei limiti tracciati dalla Costituzione. La sicurezza si migliora investendo negli organici, nei mezzi e nelle strutture, non rinunciando ai diritti sacri come quello a manifestare”.